Evo kad bi se trebali održati izbori u Dinamu

Grad Zagreb službeno je potvrdio novi Statut Dinama, a klub je vijest odmah objavio na svojim kanalima.
Novi Statut nalaže da Dinamo u roku od sedam dana mora raspisati izbore, dok se oni trebaju održati najkasnije u sljedeća tri tjedna.
Prema informacijama Germanijaka, planirani termin je 13. ili 14. rujna, vikend kada Modri na Maksimiru dočekuju Goricu, neposredno nakon reprezentativne stanke i tjedan dana prije derbija na Poljudu protiv Hajduka.
Postoji mogućnost da se izbori održe baš na dan utakmice s Goricom kako bi se osigurala veća izlaznost. Još nije poznato hoće li se omogućiti online glasanje ili će članovi birati uživo u blizini stadiona.
