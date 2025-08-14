Đalović uoči Dinama: ‘Uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati’

Nakon pobjede protiv Shelbournea i osigurane europske jeseni na Rujevici, Rijeka će u domaćem prvenstvu tražiti pobjedu protiv Dinama, koji je značajno promijenio momčad u odnosu na prošlu sezonu i na otvaranju prvenstva ostvario dvije uvjerljive pobjede.

Utakmicu su konferenciji za medije najavili trener Rijeke Radomir Đalović i najbolji igrač Toni Fruk:

“Derbi utakmica na našem stadionu. Vidjet ćemo kakva je situacija s momčadi, sigurno neće biti Petroviča koji je dobio dvije utakmice kazne. Bitno mi je da smo nekako skinuli pritisak prolaskom Shelbournea, to nam je bio cilj i mislim da smo napravili veliku stvar za nas, za klub i za hrvatski nogomet.

Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prvenstva. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati”, rekao je Đalović.

Unatoč zgusnutom rasporedu, Đalović i stožer već su analizirali Dinamo:

“Gledali smo njihove utakmice protiv Vukovara i Osijeka. Puno novih igrača, s dobrim trenerom. Puno su uložili u momčad, doveli Belju. Nova su i kvalitetna momčad koju smo analizirali, ali naglašavam da je bitno kakvi ćemo mi biti. Treba nam dobra energija, pobjeda iz Irske puno će značiti za samopouzdanje. Očekujem punu Rujevicu, strašnu atmosferu i da napravimo pravi rezultat”, dodao je Đalović, a onda je Fruk rekao:

“Čeka nas derbi u kojem želimo pokazati da se na Rujevici ipak nas nešto pita i da smo i dalje najbolja momčad u prvenstvu. Nakon Europe i ostvarenog cilja bit će nam puno lakše igrati, s manjim teretom i puno većim samopouzdanjem. Kada ti dolazi Dinamo daješ svoj maksimum i želiš pokazati da si bolja momčad.”