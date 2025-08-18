Đalović o Kolariću i nedosuđenom penalu: ‘Tražio sam ga da pogleda situaciju, a on kaže: ‘Lopta nije ni krenula”

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Trener Rijeke se osvrnuo na derbi s Dinamom, a posebno je zanimljiv bio dio o nedosuđenom penalu nakon starta na Toniju Fruku.

Nogometaši Rijeke poraženi su na Rujevici u derbiju trećeg kola HNL-a od Dinama rezultatom 2:0. Radomir Đalović, strateg momčadi s Rujevice, gostovao je nakon utakmice u HRT-ovoj emisiji ‘Pod stijenama Kantride’ te komentirao i samu igru, ali i sporne sudačke odluke.

“Nismo ušli kako smo trebali, trebali smo biti agresivniji, nametnuo nam se Beljo s dva faula, trebali smo biti agresivniji, pokazati bolji gard. Možda smo bili opijeni Europom, moramo biti gladniji, posebno na Rujevici, mi smo prvaci, osvojili Kup, svaka sljedeća utakmica će biti takva. Svi žele pobijediti prvaka i nametnuti se nama. S promjenama u drugom dijelu smo bili kakvi smo željeli biti. Dinamo je svoje šanse iskoristio u prvom dijelu, mi nismo svoje u drugom. Bilo bi drugačije da smo zabili prvi pogodak”, rekao je Đalović.

Najviše polemike izazvala je situacija iz 49. minute. Nakon kornera Jankovića, Toni Fruk je u kaznenom prostoru pao u duelu s Morisom Valinčićem. Riječani su tražili kazneni udarac, ali sudac Patrik Kolarić ostao je nijem.

Đalović je u emisiji objasnio zbog čega je tada reagirao i zaradio žuti karton:

“Tražio sam da pogleda situaciju, da gleda, a on kaže: ‘Lopta nije ni krenula’. Ok, ali lopta je krenula. A i što znači lopta nije krenula. Znači, ja mogu svaki put u šesnaestercu oboriti nekoga kao što je Valinčić Fruka i poslije toga Valinčić izbija loptu. Isti taj igrač koji je onemogućio Fruka da bude ispred njega i da zabije gol, on ga obori dolje i izbije loptu, ne razumijem…”

Trener Rijeke istaknuo je i širi problem nedosljednosti:

“Onda tako možemo svaki korner raditi, oboriti ga i nema ničega. Još gore od svega, Valinčić ga je oborio i očistio tu situaciju. Pozvao sam da ga gleda. Jučer je sudac ( Hajduk – Slaven Belupo) dosudio dva jedanaesterca, pa pogledao da nisu. S nama i Kolarićem je bila ista situacija u Maksimiru kad smo se borili za naslov”, rekao je Đalović.