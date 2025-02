Carević ogorčen na suđenje: ‘Sigurno će oni koji to kontroliraju reći da je sve bilo u skladu s pravilima’

Nakon prigovora na suca po završetku prvog poluvremena, Carević je dobio crveni karton i drugo poluvrijeme morao gledati s tribina.

“Zadovoljan sam, kad pobijediš ovakvu utakmicu u ovakvim okolnostima… Moji igrači su heroji, što su iznijeli na svojim leđima od prve minute i na koji način su odreagirali u svim tim situacijama… Bilo je zbilja teško igrati na način kakav smo kriterij imali, to moram reći, zbilja im svaka čast. Herojska utakmica, nije lako kontrolirati te stvari koje se događaju u toku utakmice na terenu, ali oni su to uspjeli i svaka im čast”, rekao je Carević za HRT nakon utakmice.

Svima je u interesu da se sudačke odluke analiziraju, ali ne treba trošiti energiju na to.

“Kad radiš nešto pošteno i kad se boriš za nešto, onda ti je stalo do toga i onda moraš unijeti emociju. Ako čovjek nema emociju za neki posao koji radi, onda bolje da ga ne radi. Ljut sam kao sportaš zbog onoga što sam tu doživio. Mene boli kriterij, bole me te stvari i mislim da mi kao klub, pogotovo kad igraš doma, mislim da zaslužujemo bolje. Ali i dalje ima ljudi koji to kontroliraju, koji će sigurno reći da je sve bilo u skladu s pravilima i to je to. Ali treba ipak malo više tolerancije… Malo sam preduboko ušao i tu ću se zaustaviti. Mislim da svi ljudi, svi akteri ovakve jedne važne utakmice trebaju biti na nivou, u smislu da se nosiš s pritiskom i da se nosiš s prigovorima jer to je nogomet i to je jednostavno tako. A sad, ako ćemo za prigovor dobivati u prvoj, drugoj ili trećoj minuti kartone i jedva dočekati da se da drugi karton, onda to ne ide”, ogorčen je Carević.

Treba o tome govoriti, ali se i nastaviti boriti.

“Naravno da ćemo se nastaviti boriti, svaku sljedeću utakmicu, sad su nam već misli usmjerene na Rijeku koja je stvarno u naletu. To je odlična ekipa, ali smatram da moja momčad i protiv Rijeke može nešto pokazati i da će biti interesantno”, poručio je strateg Gorice.