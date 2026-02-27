Čabraja uoči derbija začelja: ‘Volio bih da se spasimo i mi i Osijek’

Podijeli :

xxGoranxMehkekx lokomotiva_rijeka1-031123 via Guliver Image

Slavonija se sprema za derbi koji bi mogao odrediti sudbine Vukovara 1991 i Osijeka u ovoj sezoni SHNL-a.

U subotu od 15 sati na Opus Areni Osijek dočekuje Vukovar 1991 u slavonskom derbiju začelja. Čudno zvuči ta rečenica, a još je čudnije dodati kako je Osijek taj koji u dvoboj ulazi s posljednjeg mjesta tablice.

Osječani su skupili samo 17 bodova u 23 utakmice, a Vukovarci tri više. Jasno je, stoga, koliki je ulog ove utakmice.

Osijek je proteklih dana smijenio trenera Željka Sopića i doveo Tomislava Radotića koji je odmah vratio u početni sastav vratara Malenicu, a ujedno je priključio i donedavnog kapetana Vedrana Jugovića svom stožeru.

“Malo su nam nepoznanica”, komentirao je najnovije kadrovske promjene trener Vukovara Silvijo Čabraja.

“Može se tako reći jer je ipak derbi začelja, ali iskreno mi je žao zbog toga jer izuzetno cijenim Slavoniju kao regiju i htio bih da ovo bude slavonski derbi, onaj za ulazak u Europu. Međutim, tako je kako je. Prvenstvo je dugačko, puno je bodova u igri i svašta će se još događati. Moja je želja da se obje momčadi izvuku iz opasne zone”, zaželio je Čabraja.

“Ma svaka utakmica nosi pritisak. Zato su oni nogometaši. Trebaju to smanjiti, izaći na travnjak i jednostavno uživati u onom što rade. Profesionalci su i moraju imati čvrste glave”, zaključio je Čabraja uoči potencijalno sudbonosnog susreta.