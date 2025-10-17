Čabraja nakon boda protiv Lokomotive najavio Dinamo: ‘Probat ćemo pobijediti’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Na Gradskom stadionu u Vinkovcima Vukovar i Lokomotiva podijelili su bodove odigravši 1:1.

Lokomotiva je povela u 65. minuti preko Fabijana Krivaka, no domaćini su se spasili poraza pred kraj utakmice zahvaljujući pogotku kapetana Robina Gonzaleza u 87. minuti.

Sjajni Gonzalez u završnici donio Vukovaru bod protiv Lokomotive

Zagrebačka momčad sada ima 16 bodova i drži treće mjesto na ljestvici, dok je Vukovar i dalje na posljednjoj poziciji sa šest osvojenih bodova. Nakon susreta svoje je dojmove iznio trener Vukovara, Silvijo Čabraja.

“Mogli smo možda doći i do sva tri boda u sudačkoj nadoknadi, bila je gužva u njihovom kaznenom prostoru, ali na kraju možemo biti zadovoljni i s bodom. Igrali smo protiv dobre momčadi i mislim da su igrači odgovorili na sve zahtjeve. Htjeli su pobjedu, ali nisu uspjeli. Iduća utakmica je protiv Dinama, probat ćemo pobijediti“, rekao je Čabraja.

U sljedećem kolu Lokomotiva će na Maksimiru ugostiti Istru 1961, dok će Vukovar ponovno igrati kod kuće – u goste im dolazi Dinamo.