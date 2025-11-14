Boban o sjajnom dinamovcu: ‘Imamo masu ponuda za njega, najbolji je u ligi’

Među njima našlo se i ono o Sergiju Dominguezu (20), španjolskom stoperu koji je briljirao na početku sezone, ali nakon povratka od ozljede ne igra na istoj razini.

Boban o kontaktu s Modrićem prošlog ljeta: ‘To je bio san, ali…’ Boban žestoko: ‘Villar se ponio kao frajlica, Mišković je zadnji koji može lajati o sucima’

“To je bio prvi stadij istegnuća, ali nismo htjeli riskirati. Možda je to samo psihološki što igra ‘zamotan’. Nije mu ništa”, rekao je Zvonimir Boban, a onda otkrio:

“Imamo masu ponuda za Domingueza, nećemo ga sad prodati ove zime, najbolji je stoper lige.”