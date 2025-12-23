Bilić objavio financijski izvještaj Hajduka za 2025. pa poručio: ‘Želimo dodatno smanjiti troškove’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je na godišnjoj skupštini predstavio financijski izvještaj za 2025. godinu. Predsjednik Ivan Bilić izjavio je da je klub u 2025. ostvario procijenjeni plus od 4,7 milijuna eura.

“Procijenjeni financijski rezultat je 4.7 milijuna eura. Nešto je porastao prihod od ulaznica. Prihod je na razini od 32.3 milijuna eura. Rashodi su porasli”, rekao je Bilić na skupštini Hajduka, prenosi Dalmatinski portal.

Bilić je također istaknuo da prihodi pokrivaju 84% operativnih rashoda. Prihodi od transfera dosegnuli su 17,22 milijuna eura, a neto prihod od registracija igrača iznosi 13,49 milijuna eura, pri čemu najveći dio otpada na ovogodišnji transfer Luke Vuškovića.

Ljubo Pavasović Visković, predsjednik Nadzornog odbora Hajduka, komentirao je Bilićev izvještaj:

“Strateški ciljevi su pobjeđivati i biti održiv. Kao Nadzorni odbor možemo reći da sportska izvedba nije bila na nivou, a financijska nije dobra, ali ima uvjetni prolaz. Poslovna izvedba je dobra. Nismo na sportskom planu napravili što smo htjeli, održivost kluba nije na nivou”, rekao je Pavasović Visković pa nastavio:

“Klub će u budućnosti, vjerujem, biti održiv. Osvajanje prvog mjesta u HNL-u treba uvijek biti cilj. Nismo ga osvojili. Nismo se plasirali u skupinu Konferencijske lige. Rashodi opet uvjetno zeleno svjetlo. Važno je nastaviti na unaprjeđivanju rada Akademije. Aktivna borba za prvo mjesto donekle zadovoljava, borba do zadnjeg kola može donekle zadovoljiti.”

“Zadovoljni smo pojačanom promocijom mladih igrača, 40 posto minuta odigrala su naša djeca, nitko nije prešao 21 godinu starosti. To su jednostavno nestvarne brojke. S takvom količinom tih minuta smo drugi. Mogli smo biti i prvi, zaostajemo samo jedan bod za našim najvećim konkurentom. Pozdravljamo nastavak rasta operativnih prihoda. Brojka od 120 tisuća članova je dobra, dobar je i dolazak HDTV-a”, zaključio je Pavasović Visković.

Nakon toga, predsjednik Bilić predstavio je financijski plan za 2026. godinu:

“Planirani rezultat za 2026. iznosi 1.83 milijuna eura. Procjena se temelji na pretpostavci realizacije izlaznih transfera od 14.85 milijuna eura. Procjena ne sadrži moguće prihode od plasmana u grupnu fazu Konferencijske lige. Ako za 2025. ispunimo cilj kao što smo planirali bit ćemo oslobođeni kazne od UEFA-e.

Cilj je da tijekom 2026. provedemo dodatnu racionalizaciju troškova. Postoje određene limitacije kod potpisa novih ugovora. Kad igrači s većim ugovorima prestanu igrati za Hajduk tada će se i troškovi smanjivati. Moramo spustiti i dug prema dobavljačima. Jedan od indikatora koji nam je bitan, trenutno je na oko pet milijuna eura, a cilj je da padne na između tri i tri i pol milijuna eura.”

Na financijski plan za 2026. nadovezao se Pavasović Visković:

“Poslovni plan za 2026. je sukladan strategiji i vjerujemo da je ostvariv. Nadzorni odbor je tražio konzervativne procjene. Prihodi su planirani na 38.9 milijuna eura. To je manje, a bitno je da će struktura prihoda biti poboljšana. Što se tiče rashoda to je planirano na 33.37 milijuna eura. Od samog početka rada Nadzornog odbora od predsjednika uprave tražili smo i scenarije u slučaju izostanka dijela planiranih prihoda. Isto tako imamo i plan ukoliko prebacimo prihode.

Cilj je pozitivni neto rezultat, a cilj ovog NO je trajna održivost kluba bez turbulencija. Očekujemo potpunu stabilnost. Najviše me zanima brojka od 71%, pokrivenost prihoda bez transfera. To je brojka koja svoju visinu može zahvaliti modelom kojim se Hajdukom upravlja. Ja sam u klubu bio prije 15 godina i znam kakve su brojke bile tada. Fokus uprave mora biti borba za osvajanje HNL-a. Nećemo komentirati konkurenciju. Bilo bi nepristojno govoriti o drugima. Plasman u skupinu KL-a, ili ako bude sreće Europske lige je trajni cilj.”