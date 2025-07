Beljin dolazak u Dinamo riješit će se u idućih par dana? Evo novih detalja potencijalnog transfera

Podijeli :

Branislav Racko via Guliver

Dinamo je ovog ljeta krenuo u značajnu rekonstrukciju momčadi, ali i dalje traži kvalitetnog napadača koji bi upotpunio ofenzivnu liniju.

Kao glavni kandidati za tu poziciju spominju se Dion Drena Beljo (23) i Ramon Mierez (28), a obojicu želi dovesti Zvonimir Boban.

U posljednjim danima priča oko Belje bila je u zastoju, no prema informacijama Germanijaka, došlo je do novih pomaka. Naime, njemački klub za sada ne želi popustiti i drži se otkupne klauzule od osam milijuna eura. Ipak, u iduća dva do tri dana planirani su novi pregovori između klubova. Dinamo će pokušati smanjiti traženu cijenu ili barem dogovoriti posudbu s pravom otkupa, a njihov glavni adut u pregovorima je igračeva snažna želja za povratkom u hrvatski nogomet i igranjem za Dinamo.

S obzirom na to da sezona brzo počinje, u Dinamu žele brzo zaključiti ovaj posao. Ukoliko dogovor ne bude postignut u sljedećih nekoliko dana, klub će se okrenuti novim opcijama na tržištu.