VIDEO / Pogledajte trenutačno najviralniju nogometnu akciju sezone

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Snimka jedne Comove akcije iz prijateljskog susreta protiv Arsenala privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama. Momčad Cesca Fabregasa našla se pod snažnim pritiskom Arsenalovih igrača, no izgradnju napada započela je duboko na vlastitoj polovici. Serijom brzih i preciznih kratkih dodavanja Como je uspio izaći iz engleskog presinga i prenijeti loptu prema protivničkoj polovici.

Objava Polymarket Sportsa na X-u u trenutku pisanja skupila je više od 1,6 milijuna pregleda, preko 18 tisuća lajkova i oko tisuću dijeljenja, dok su snimku počeli objavljivati i brojni drugi nogometni profili. U prvi plan pritom se stavlja Fabregasov način rada s momčadi te smirenost kojom je Como odgovorio na agresivan Arsenalov presing.

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Akcija se dogodila u prijateljskoj utakmici odigranoj u srijedu na Emiratesu. Susret je nakon 90 minuta završio 1:1, a Arsenal je potom bio uspješniji u raspucavanju jedanaesteraca, slavio je 4:3. Myles Lewis-Skelly domaćina je doveo u vodstvo u 33. minuti, dok je samo deset minuta kasnije hrvatski reprezentativac Martin Baturina prekrasnim pogotkom postavio konačan rezultat.

Arsenal je time zaključio pripremni period uoči početka službenih utakmica, dok Como nastavlja slagati momčad za novu sezonu pod Fabregasovim vodstvom. Španjolcu je utakmica bila posebno zanimljiva jer se vratio na stadion na kojem je kao igrač Arsenala proveo razdoblje od 2003. do 2011. godine.

Fabregas je nakon utakmice istaknuo koliko je njegovoj momčadi značilo gostovanje na Emiratesu. Como posljednjih sezona bilježi velik napredak, a Fabregas je nakon završetka igračke karijere vrlo brzo zakoračio u trenerske vode. Njegova momčad danas je prepoznatljiva po inzistiranju na posjedu, kratkim dodavanjima i strpljivom traženju rješenja protiv visokog presinga.

Upravo je jedna takva sekvenca protiv Arsenala sada postala viralna i jedan od najgledanijih nogometnih isječaka na X-u.

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