Ante Vukušić vratio se kući

xAlexxNicodimx via Guliver

Ante Vukušić, 34-godišnji napadač poznat kao "Sinjski dijamant", vratio se u NK Junak iz Sinja, klub u kojem je i započeo karijeru. Trenutno je momčad na četvrtom mjestu 3. NL - Jug, sa sedam bodova zaostatka za vodećom Zagorom.

Vukušić je prve nogometne korake napravio u omladinskoj školi Junaka, a sa 16 godina prešao je u Hajduk, gdje je u 99 nastupa postigao 42 gola. Posebno se pamti njegov pogodak u sudačkoj nadoknadi protiv Anderlechta u Europa ligi 2010. godine.

Tijekom karijere igrao je i za Olimpiju, Krško, Kolubaru, Pescaru, Greuther Fürth, Waasland-Beveren, Messinu, Lausanne, Tuzlu, Varaždin, FCSB, Zrinski Osječko i Croatiju Zmijavci. U prosincu 2025. otišao je u talijanskog četvrtoligaša Acireale, no tamo nije upisao nastupe. Povratkom u Sinj, Vukušić će pokušati voditi Junak u borbi za plasman u jedinstvenu treću ligu.

Plavi stroj, Facebook stranica Junaka, s velikim je uzbuđenjem najavila njegov povratak:

“Neke se priče pišu godinama, a neke se jednostavno moraju vratiti na početak da bi postale legendarne. Danas Gradski stadion u Sinju kuca posebnim ritmom – Ante Vukušić je ponovno u dresu Junaka!

Svi pamtimo golove koji su dizali stadione na noge i trenutke zbog kojih smo bili ponosni što smo iz ovog grada. Od Poljuda do europskih metropola, Ante je vjerno nosio duh Sinja sa sobom, ali srce je uvijek znalo gdje mu je dom.

Ovo nije samo transfer. Ovo je povratak djeteta svom gradu, klubu koji ga je oblikovao i tribinama koje su ga oduvijek čekale. Sinjski dijamant se vraća tamo gdje je sve počelo i tamo gdje najbolje sja – Ante ponovno oblači plavi dres Junaka. Vrijeme je za novo poglavlje. Vrijeme je da Sinj ponovno grmi! Vidimo se na tribinama. Za svoj grad, za svoj klub!”