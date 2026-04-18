Sesvete prosule dva dragocjena boda, Rudeš ima priliku pobjeći na +4

U prvoj utakmici 27. kola SuperSport Prve NL drugoplasirane Sesvete osvojile su samo bod protiv Croatije te bi se već u nedjelju mogle naći u ozbiljnom zaostatku za liderom Rudešom.

Premda se od Sesveta očekivala pobjeda protiv pretposljednje momčadi lige Croatije, domaćin je uspio osvojiti tek bod u remiju 1:1.

Sesvete su povele u 70. minuti golom Ilana Pejića, no samo šest minuta kasnije Gojko Gadže je izjednačio za goste i rezultat se više nije mijenjao.

Tim bodom Sesvete su se približile vodećem Rudešu na bod, međutim momčad sa zapada Zagreba u nedjelju dočekuje Hrvace i ima se priliku odvojiti glavnom konkurentu na četiri boda.

Croatia ostaje u borbi za ostanak, na 11. mjestu s 26 bodova, koliko ima i na začelju Opatija koja u nedjelju igra kod Orijenta.