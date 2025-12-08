Vlašić raste u formi – u manje od 20 minuta zabio i asistirao protiv Milana

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver Images

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić u sve je boljoj golgeterskoj formi. U dvoboju njegova Torina protiv Milana rano je zabio iz kaznenog udarca.

Četrnaesto kolo Serie A u ponedjeljak zatvaraju Torino i Milan. Domaćin je u utakmicu ušao s 14. mjesta s isto toliko bodova, dok se Milan s treće pozicije nastoji izjednačiti s vodećim Napolijem i preskočiti drugoplasirani Inter.

Utakmica je bolje počela za Torino koji je poveo već u desetoj minuti golom Nikole Vlašića iz kaznenog udarca. Prethodno je branič Milana Tomori igrao rukom u kaznenom prostoru. Glavni je sudac tek nakon intervencije VAR-a dosudio najstrožu kaznu.

Vlašiću je to drugi pogodak u Serie A ove sezone, što nije puno, ali u zadnje je vrijeme u odličnoj formi. Prvo je zabio Farskim otocima za Vatrene pa onda i Crnoj Gori, potom je poentirao protiv Coma, a u prošlom je kolu asistirao protiv Leccea.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić za MIlan igra od prve minute, a u 17. minuti Torino je povisio prednost na 2:0 golom Duvana Zapate. Asistent je bio Vlašić.