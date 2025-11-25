Vlašić otkrio zašto nije htio dati suigraču da izvede penal u teškom porazu Torina

Nogometaši Coma uvjerljivo su jučer pobijedili Torino 5:1 u 12. kolu Serie A.
Jedini gol za Torino postigao je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić iz penala, dok su za Como zabijali Jayden Addai (2), Jacobo Ramon, Nico Paz i još jedan Vatreni Martin Baturina.
Kazneni udarac za Torino dosuđen je u završnici prvog poluvremena nakon što je Jesus Rodriguez igrao rukom u vlastitom šesnaestercu, a Vlašić je preciznim udarcem izjednačio na 1:1. Ipak, u nastavku je Como bio dominantan i zasluženo slavio.
“Odigrali smo lošu utakmicu, izgubiti na ovakav način je šteta i veliko razočaranje. Dobro smo igrali prvo poluvrijeme protiv snažne momčadi, ali nakon što smo primili drugi gol, izgubili smo ravnotežu i raspali smo se“, rekao je kapetan Torina Vlašić nakon utakmice, a onda otkrio da je Duvan Zapata htio izvesti kazneni udarac:
“Ja sam izvođač penala, to piše i na ploči u svlačionici. Zapata je želio pucati, ali do sada sam uvijek zabijao, pa sam uzeo loptu i izveo udarac.”
