Tudor produžuje ugovor s Juventusom, otkriveno do koje godine će potpisati

Hrvatski trener obvezat će se na suradnju do ljeta 2027., uz opciju produljenja na još jednu sezonu.

Tudor je u Torino stigao krajem ožujka kao privremeno rješenje do kraja sezone, s klauzulom o automatskom produženju na godinu dana ako izbori Ligu prvaka, što je i ostvario. Ipak, Juventus je imao mogućnost raskida uz plaćanje odštete od milijun eura, a jedno vrijeme činilo se da će do toga doći kako bi na klupu stigao Antonio Conte. No, Conte je ostao u Napoliju, a Juventus se na kraju odlučio zadržati Tudora.

Nakon raznih spekulacija o njegovim potencijalnim nasljednicima, sada je i službeno – Tudor ostaje na klupi Juventusa.