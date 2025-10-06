Trener Milana: Moraš zabiti kad ti Modrić daje takve lopte!

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

U derbiju šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova.

Tragičar utakmice bio je gostujući napadač Christian Pulišić koji je u 53. minuti promašio jedanaesterac. Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za goste, a upravo su nakon njegovih lopti Rossoneri imali najbolje prilike na susretu. Na to je podsjetio i njegov trener, Massimiliano Allegri.

“Nisam vidio kako je Pulišić pucao. Penale nekad promašite i to je u redu. Imali smo svoje šanse. Mogli smo biti agresivniji u ključnim trenucima. Pozitivno je što nismo primili gol. Modrićeva igra s loptom bila je predivna. Leao mora zabijati kad dobije takve lopte, mora više dati”, rekao je Allegri.

Za Allegrija je bila ovo posebna utakmica jer je najveće uspjehe postigao baš s Juventusom.

“Povratak na ovaj stadion bio mi je emotivan. Vidio sam ljude s kojima sam dijelio suze i smijeh. Hvala njima i svima koji su me toplo dočekali. Fokusiran sam sad samo na Milan. Uzimamo doma bod. Mogli smo danas i pobijediti.”