Talijani: Vlahović na ljeto napušta Juventus, mlada zvijezda postaje najplaćenija u klubu

Carabellix via Guliver

Talijanski nogometni prvoligaš Juventus spreman je ponuditi turskom krilnom napadaču Kenanu Yildizu (20) novi ugovor po kojem bi postao najplaćeniji igrač u klubu, objavili su talijanski mediji.

Obitelj 20-godišnjeg turskog reprezentativca već je imala nekoliko sastanaka s vodstvom Juventusa, a i trener Luciano Spalletti je dao zeleno svjetlo za produženje ugovora.

Yildiz pruža odlične partije i ove sezone je već upisao devet pogodaka i osam asistencija u svim natjecanjima. Aktualni ugovor s torinskim klubom veže ga do lipnja 2029., a Juventus mu nudi novi ugovor koji bi vrijedio do lipnja 2031.

Po novom ugovoru Yildiz bi godišnje zarađivao šest milijuna eura, što je nešto više od Jonathana Davida, koji je proteklog ljeta kao slobodan igrač stigao u talijanski klub. Budući da se očekuje da će Dušan Vlahović na kraju sezone napustiti klub, Yildiz bi postao najplaćeniji igrač Juventusa.

Yildiz je za tursku reprezentaciju u 26 nastupa upisao pet golova i četiri asistencije.