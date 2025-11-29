Talijani: Ne postoji nitko poput Modrića u Europi! Scudetto više nije iluzija

Nogometaši Milana večeras dočekuju Lazio u 13. kolu Serie A i imaju priliku privremeno preuzeti vrh ljestvice, jer im vodeća Roma bježi samo dva boda.
“Luka zna kako to napraviti. Jer je u svojoj karijeri osvojio sve što se može osvojiti i naviknut je na vrh tablice. Lukine se noge neće tresti jer je već pokazao da zna kako ih koristiti, i to na veliki način – ne samo kako bi stvarao nogomet, već i kako bi pomogao momčadi kada nije u posjedu, svojim intervencijama kao vezni igrač”, piše Gazzetta u tekstu u kojem već u naslovu napominju kako “nema niti koga poput Modrića u Europi”, piše Gazzetta u svom tekstu, a onda spominje Modrićevu dugovječnost:
“Modrić će večeras započeti svoju trinaestu uzastopnu ligašku utakmicu. Samo je u 1. kolu protiv Cremonesea izašao iz igre pola sata prije kraja. U svim ostalim utakmicama bio je na terenu svih devedeset minuta. Jedanaest zaredom. Prije nepunih tri mjeseca proslavio je 40. rođendan, a već je odigrao više od tisuću minuta u ligi (1.055, točnije)”, Gazzetta to posebno ističe, dodajući kako na sličnoj razini igraju još samo Cristiano Ronaldo (Al Nassr) i Thiago Silva (Flamengo), ali u osjetno slabijim ligama.
