Talijan oduševljen Sučićem: ‘Još ćemo puno slušati o njemu’

Uoči reprezentativne stanke odigrano je šesto kolo Serie A.
Milan Luke Modrića odnio je bod s gostovanja kod Juventusa odigravši 0:0, dok je Inter uvjerljivo svladao iznenađenje prvenstva, Cremonese, rezultatom 4:1. Petar Sučić ušao je s klupe u 75. minuti umjesto Lautara Martineza i za kratko vrijeme ostavio odličan dojam.
Bivši vratar Chieva i Palerma, danas analitičar na RAI 2, Stefano Sorrentino, naglasio je da Inter djeluje iznimno uvjerljivo te izdvojio Sučića kao jednog od igrača koji su posebno oduševili.
“Inter igra jako dobro. Cremonese im na papiru nije bio ravnopravan protivnik”, započeo je Sorrentino pa nastavio:
“Sučić je jako dobar, još ćemo puno slušati o njemu. Unio je dašak svježine u momčad. Stvorili su puno prilika.”
Početkom lipnja Petar Sučić postao je prvo Interovo ljetno pojačanje, stigavši iz Dinama za 14 milijuna eura. Potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine, a ove sezone već je upisao sedam nastupa, pet u Serie A, uz dvije asistencije.
