Talijan oduševljen Sučićem: ‘Još ćemo puno slušati o njemu’

Milan Luke Modrića odnio je bod s gostovanja kod Juventusa odigravši 0:0, dok je Inter uvjerljivo svladao iznenađenje prvenstva, Cremonese, rezultatom 4:1. Petar Sučić ušao je s klupe u 75. minuti umjesto Lautara Martineza i za kratko vrijeme ostavio odličan dojam.

‘Šampion Modrić je s 40 godina profesor u Serie A, ne znam je li to dobro ili loše’

Bivši vratar Chieva i Palerma, danas analitičar na RAI 2, Stefano Sorrentino, naglasio je da Inter djeluje iznimno uvjerljivo te izdvojio Sučića kao jednog od igrača koji su posebno oduševili.

“Inter igra jako dobro. Cremonese im na papiru nije bio ravnopravan protivnik”, započeo je Sorrentino pa nastavio:

“Sučić je jako dobar, još ćemo puno slušati o njemu. Unio je dašak svježine u momčad. Stvorili su puno prilika.”