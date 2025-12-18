Napoli pobijedio Modrićev Milan i tako izborio finale talijanskog Superkupa

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Nogometaši Napolija izborili su plasman u finale talijanskog Superkupa nakon što su u polufinalu završnog turnira u saudijskom Riyadhu pobijedili Milan sa 2-0.

Junak utakmice bio je danski napadač Rasmus Hojlund koji je postigao pogodak i upisao asistenciju.

Napoli je poveo u 39. minuti. Hojlund je uposlio Davida Neresa, a ovaj lagano zabio za 1-0. U 63. minuti među strijelce se upisao i danski napadač. Leonard Spinazzola je gurnuo loptu u prostor, Hojlund je izdržao nalet Konija De Wintera pogodivši za 2-0.

Kapetan hrvatske reprezentacija Luka Modrić za Milan je zaigrao od 75. minute.

U drugom polufinalu u petak se sastaju Bologna i Inter, a finale je 22. prosinca.

Ovo je četvrto u nizu, te ukupno šesto izdanje talijanskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji. Prethodnih godina igralo se Katru, Kini, SAD. Naravno, i u Italiji.

Juventus je rekorder s devet naslova pobjednika Superkupa, Inter i Milan su slavili po osam puta, Lazio pet, Roma i Napoli po dva….