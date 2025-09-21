Petar Sučić ponovno asistirao za Inter! Nerazzurri došli do druge ovosezonske pobjede

Podijeli :

Odličan nastup hrvatskog reprezentativca.

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić bio je asistent za prvi gol milanskog Intera u 2-1 domaćoj pobjedi protiv Sassuola u zadnjoj nedjeljnoj utakmici 4. kola talijanskog prvenstva.

Iako je u 14. minuti bio u odličnoj poziciji za udarac prema suparničkom golu, Sučić se ipak odlučio za povratno dodavanje prema Dimarcu (14) koji je udarcem sa 15-ak metara zatresao mrežu.

Inter je poveo sa 2-0 uz veliku dozu sreće kada je udarac Carlosa Augusta (81) pogodio u blok obrambenog igrača Sassuola i završio iza leđa gostujućeg vratara da bi Cheddira (84) ubrzo potom smanjio na kaonačnih 2-1.

Sučić je odigrao čitav susret za Inter koji je 10. sa šest bodova, dok je Sassuolo 14. s tri boda.

Vodi Juventus sa 10 bodova.