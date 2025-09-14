Mario Pašalić legenda je Atalante, obilježio je fenomenalan jubilej

Podijeli :

Guliver images

Atalanta je u 3. kolu Serie A na svom terenu svladala Lecce s uvjerljivih 4:1. Dva gola zabio je Charles De Ketelaere, a po jedan su dodali Nicola Zalewski i Giorgio Scalvini.

Poseban dan imao je hrvatski veznjak Mario Pašalić, koji je odigrao svoju 300. utakmicu za Atalantu. Proslavljen je posebim dresom s brojem 300 i gromoglasnim ovacijama s tribina. U 59 minuta na terenu podijelio je 34 dodavanja i bio vrlo blizu pogotka.

Pašalić je sedmi na ljestvici igrača s najviše nastupa u povijesti kluba, iza Gianpaola Bellinija (435 nastupa). Uz 300 nastupa, upisao je 60 golova i 41 asistenciju, što znači da u prosjeku svaku treću utakmicu sudjeluje u golu. Kao najbolji hrvatski strijelac u povijesti Serie A, njegova važnost za Atalantu u Bergamu je neupitna.