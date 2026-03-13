Kulenović ušao s klupe pa asistirao u uvjerljivoj pobjedi Torina

Torino je u 29. kolu Serie A na svom terenu pobijedio Parmu 4:1.
Za visoku pobjedu domaćih zabijali su Giovanni Simeone (3′), Emirhan Ilkhan (54′) i Duván Zapata (90+1′), dok je Mandela Keita postigao autogol. Jedini pogodak za Parmu postigao je Mateo Pellegrino u 20. minuti.
Sandro Kulenović ušao je s klupe u 77. minuti te je asistirao za posljednji gol Torina, a zaradio je i žuti karton.
Nikola Vlašić predvodio je domaću momčad kao kapetan i igrao do 91. minute, kada je uz ovacije navijača napustio teren.
