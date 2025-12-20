Juventus u derbiju srušio Romu

Podijeli :

Matteo Gribaudi Image via Guliver

Nogometaši Juventusa osvojili su tri domaća boda ove subote, u Torinu su svladali Romu s 2-1 u derbi susretu 16. kola talijanske Serie A.

Juventus je poveo u 44. minuti nakon lijepe, brze i precizne akcije koju je zaključio Francisco Conceicao pogodivši suprotni kut za 1-0. U 70. minuti se Juventus približio pobjedi kada je Openda iz blizine zabio za 2-0.

Mala nada se za Rimljane rodila u 76. minuti kada je Baldanzi smanjio na 1-2, ali gosti se do kraja ipak nisu uspjeli došuljati barem do boda.

Ove subote Roma je po prvi puta ove sezone u prvenstvu primila dva pogotka na jednoj utakmici.

Juventus je ostao peti na ljestvici, ali je sada stigao samo na bod zaostatka od Rome koja je četvrta.