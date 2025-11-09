Ivan Jurić dobiva otkaz na klupi Atalante?!

Jurićeva momčad tako je nastavila niz od sedam ligaških utakmica bez pobjede. Iako je u Europi slavila protiv Marseillea, u Serie A nije uspjela prekinuti krizu.

Jurićeva Atalanta upisala visoki poraz na domaćem terenu

Hrvatski trener preuzeo je klub ovog ljeta od Gian Piera Gasperinija i u 15 utakmica ostvario samo četiri pobjede.

Prema informacijama insajdera Mattea Moretta, Atalanta je već započela pregovore s Raffaeleom Palladinom, koji je bez angažmana od ljeta i raskida s Fiorentinom.

Atalanta, si avvicina Raffaele Palladino. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 9, 2025

Tijekom reprezentativne stanke odlučit će se hoće li Jurić ostati na klupi.