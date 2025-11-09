Ivan Jurić dobiva otkaz na klupi Atalante?!

Ivan Jurić i njegova Atalanta doživjeli su težak poraz 0:3 od Sassuola u 11. kolu Serie A. Dvostruki strijelac bio je Domenico Berardi, a jedan gol dodao je Andrea Pinamonti. Sassuolo je skočio na osmo mjesto, dok je Atalanta pala na 13. poziciju.
Jurićeva momčad tako je nastavila niz od sedam ligaških utakmica bez pobjede. Iako je u Europi slavila protiv Marseillea, u Serie A nije uspjela prekinuti krizu.
Hrvatski trener preuzeo je klub ovog ljeta od Gian Piera Gasperinija i u 15 utakmica ostvario samo četiri pobjede.
Prema informacijama insajdera Mattea Moretta, Atalanta je već započela pregovore s Raffaeleom Palladinom, koji je bez angažmana od ljeta i raskida s Fiorentinom.
Atalanta, si avvicina Raffaele Palladino.
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 9, 2025
Tijekom reprezentativne stanke odlučit će se hoće li Jurić ostati na klupi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!