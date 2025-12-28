Inter sa Sučićem na klupi vratio vrh Serie A, Pašalić zamijenjen

Pobjedom Intera u Bergamu kod Atalante 1:0 zaključena je nedjelja u Serie A.

Interu je pobjedu donio Lautaro Martinez golom u 65. minuti čime se milanski sastav vratio na vrh s 36 bodova, jednim više od gradskog rivala Milana. Petim porazom sezone Atalanta je ostala deseta s 22 boda.

Za Atalantu je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić igrao do 57. minute, a za goste je Petar Sučić ostao na klupi.

Ranije tijekom nedjelje Milan je pobijedio Veronu 3:0, Napoli je svladao Cremonese 2:0, dok su Bologna i Sassuolo podijelili bodove (1:1). Nikola Moro je za Bolognu odigrao jako dobrih 90 minuta.