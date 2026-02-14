Inter golom u 90. minuti pobijedio Juventus u fantastičnom derbiju

Podijeli :

Guliver

Iznimno je uzbudljiv bio derbi dvoboj 25. kola talijanske Serie A u kojem su nogometaši Intera, vodeći na ljestvici, kao domaćini pobijedili Juventus 3-2.

Unatoč igraču manje kroz cijelo drugo poluvrijeme Juventus je sve do kraja prijetio Interu, ali su gosti na kraju pali golom u 90. minuti.

Središnja figura prvog poluvremena bio je igrač Juventusa Cambiaso koji je zabijao na oba kraja terena. Prvo je u 17. minuti pogodio vlastitu mrežu za vodstvo Intera 1-0, ali se devet minuta kasnije odlično ubacio iz drugog plana i ispravio raniju pogrešku te izjednačio na 1-1.

U završnici prvog dijela dogodila se loša vijest za Juventus jer je Kalulu zaradio drugi žuti karton čime je svoje Torineze ostavio s igračem manje u drugom poluvremenu.

Igrača više Inter je naplatio pogotkom u 76. minuti. Di Marco je ubacio, a Esposito je odlično trznuo glavom i pogodio za 2-1 i veliko slavlje u Milanu. Esposito je u igru ušao samo deset minuta ranije. No, Juventus time nije bio slomljen i iako s desetoricom uspio je izjednačiti u 83. minuti kada je Locatelli prevario Sommera i zabio za 2-2.

Nije to bilo sve na ovom derbiju već je na opće oduševljenje u 90. minuti Zielinski raspalio sa skoro 20 metara i pogodio za 3-2 i veliku pobjedu Intera.

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić je bio u početnom sastavu Inter te je zamijenjen u 66. minuti. Inter na vrhu ljestvice opet ima osam bodova više od gradskog rivala Milana koji ima utakmicu manje. Juventus je ostao na četvrtom mjestu.

S dobrom su formom nastavili nogometaši Atalante koji su ove subote u gostima u Rimu pobijedili Lazio 2-0. Krajem prvog poluvremena Ederson je bio precizan s bijele točke za 1-0 sastava iz Bergama, a jedan bljesak Zalewskog u nastavku bio je dovoljan za tri boda Atalante. Poljski nogometaš odlično je potegnuo sa 17 metara u 60. minuti te je naciljao suprotni kut za 2-0 svog sastava. U nadoknadi je okvir vrata spasio Atalantu, ali je objektivno Lazio bio daleko od toga da neizvjesnim učini završnicu ogleda.

Hrvatski nogometaš Toma Bašić zbog ozljede nije zaigrao za Lazio, dok je na drugoj strani Mario Pašalić ostao na klupi za pričuve. Ovom je pobjedom Atalanta preskočila Como na ljestvici te je trenutačno na šestom mjestu.

Iznenađujuću i vrlo važnu pobjedu ostvarili su nogometaši Fiorentine ove subote, svladali su u gostima Como s 2-1. Ovom pobjedom Fiorentina je napredovala za jedno mjesto i sada je 17. na ljestvici, dok je Como ostao na svojoj šestoj poziciji.

U izuzetno nervoznoj i napetoj utakmici Fiorentina je povela u 26. minuti nakon konfuzije u domaćoj obrani, a Fagioli je iz drugog pokušaja pogodio bliži kut za gostujućih 1-0. U dodatne probleme Como je upao na startu drugog poluvremena kada je dosuđen jedanaesterac za Fiorentinu, a Kean je bio precizan za 2-0.

Nakon drugog primljenog gola Como je sve do kraja žestoko napadao, ali je uspio zabiti tek jedan pogodak, bio je to autogol Parisija u 77. minuti. Como je ujedno ostao s igračem manje nakon isključenja Morate u 89. minuti.

Hrvatski nogometaši Martin Baturina i Marin Pongračić su odigrali cijelu utakmicu za Como, odnosno za Fiorentinu te su bili ponajbolji u svojim sastavima. Nikola Čavlina i Ivan Smolčić su ostali na domaćoj klupi za pričuve.

U nedjelju će igrati Udinese – Sassuolo, Cremonese – Genoa, Parma – Verona, Torino – Bologna i Napoli – Roma, dok će se na kraju ovog kola u ponedjeljak sastati Cagliari – Lecce.