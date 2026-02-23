Dobio je otkaz u Rijeci nakon ‘sedmice’ protiv Dinama, a sada je pronašao novi posao

Podijeli :

Guliver

Giuseppe Raffaele više nije trener talijanskog trećeligaša Salernitane.

Prema La Gazzetti dello Sport, klupu će preuzeti Serse Cosmi (67), koji se nakon posljednjeg angažmana krajem 2022. u Rijeci vraća u trenerski posao.

Raffaele je napustio klub nakon tri poraza u nastavku sezone, pada forme momčadi i narušenih odnosa sa sportskim direktorom. Salernitana, nakon dva uzastopna ispadanja iz višeg ranga, trenutno je treća u Serie C, daleko od vodećeg Beneventa.

Cosmi je u Rijeci vodio momčad samo 73 dana – u 12 utakmica ostvario je četiri pobjede, jedan remi i sedam poraza, a posebno je odjeknuo domaći poraz 2:7 od Dinama. Prije toga vodio je Crotone, s kojim je ispao iz Serie B, a u međuvremenu se okušao i kao televizijski komentator.

Vlasnik Salernitane, Danilo Iervolino, još vjeruje u plasman momčadi u Serie B kroz doigravanje. Cosmiju je ponuđen ugovor do kraja sezone, s mogućnošću produljenja ovisno o rezultatima.