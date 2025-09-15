Como prosuo pobjedu u nadoknadi, Baturini simbolična minutaža

Nogometaši Coma odigrali su 1:1 protiv Genoe u trećem kolu Serie A.

Domaći su poveli u 13. minuti sjajnim pogotkom 21-godišnjeg Nice Paza, no gosti su izjednačili u 92. minuti preko Caleba Ekubana, nakon što je Jacobo Ramon četiri minute ranije dobio izravni crveni karton.

Za Como su na klupi bila trojica Hrvata – Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina. Baturina je ušao u igru u 85. minuti te stigao upisati jedno ključno dodavanje i oduzeti loptu.

Nakon tri odigrana kola, momčad Cesca Fabregasa nalazi se na devetom mjestu s četiri osvojena boda.

