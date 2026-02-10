Baturina novim golom poveo Como prema uspjehu kakvog čekaju već 40 godina

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax via Guliver

Veliki uspjeh za Baturinu i Smolčića!

Nogometaši Coma plasirali su se u polufinale Talijanskog kupa svladavši nakon penala u gostima Napoli 8-7 (1-1), a to im je prvi plasman u polufinale kupa nakon 40 godina.

U regularnom dijelu bilo je 1-1, a vodeći gol za Como zabio je iz penala Martin Baturina u 39. minuti, nakon što je kazneni udarac iznudio Ivan Smolčić, da bi u 46. za Napoli izjednačio Antonio Vergara.

Kod izvođenja penala precizni su za Como bili Baturina i Ivan Smolčić, dok je prolaza momčad sa sjeverne Italije donio promašaj Slovaka Lobotke u 8. seriji penala.

Como će u polufinalu igrati s Interom.