Atalanta službeno imenovala nasljednika Ivana Jurića

Podijeli :

Guliver

Atalanta Bergamo, koja je razočaravajuće trinaesta u talijanskom prvenstvu, u utorak je imenovala Raffaelea Palladina svojim novim trenerom, na poziciju koja je ostala upražnjena odlaskom Hrvata Ivana Jurića prethodnog dana.

“Raffaele Palladino potpisao je s Nerazzurrima ugovor koji istječe 30. lipnja 2027.”, objavili su pobjednici Europa lige iz 2024.

Bivši talijanski reprezentativac, 41-godišnji Palladino započeo je svoju trenersku karijeru u Monzi, isprva radeći s mlađim momčadima prije nego što je 2022. preuzeo prvu momčad i vodio dvije sezone u Serie A. Zatim se pridružio Fiorentini, gdje je završio šesti u Serie A prije nego što je iznenađujuće napustio klub prošlog srpnja nakon samo jedne sezone.

‘Momčad nije prihvatila Jurićev rigidni nogomet, željeznu disciplinu i razdražljiv karakter’ Loša serija presudila: Ivan Jurić dobio otkaz

Palladino preuzima uzde momčadi koja se još nije oporavila od odlaska svog kultnog trenera Gian Piera Gasperinija, koji je nakon sedam sezona u Bergamu otišao u Romu.

Od kolovoza, “La Dea” (Božica) je pobijedila u samo četiri utakmice, dvije u ligi i dvije u Ligi prvaka, od ukupno petnaest odigranih susreta.

U ligi dolaze nakon dva uzastopna poraza i, nakon jedanaestog kola, nalaze se na 13. mjestu, jedanaest bodova iza vodećeg tima i šest bodova iznad 18. mjesta, mjesta koje trenutno zauzima Genoa, a koje vodi u Serie B.

Atalanta je četvrti klub Serie A koji je ove sezone promijenio trenera nakon Juventusa (Igora Tudora zamijenio Luciano Spalletti), Genoe (Patricka Vieiru zamijenio Daniele De Rossi) i Fiorentine (Stefana Piolija naslijedio Paolo Vanoli).