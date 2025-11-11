Atalanta službeno imenovala nasljednika Ivana Jurića

Atalanta Bergamo, koja je razočaravajuće trinaesta u talijanskom prvenstvu, u utorak je imenovala Raffaelea Palladina svojim novim trenerom, na poziciju koja je ostala upražnjena odlaskom Hrvata Ivana Jurića prethodnog dana.
“Raffaele Palladino potpisao je s Nerazzurrima ugovor koji istječe 30. lipnja 2027.”, objavili su pobjednici Europa lige iz 2024.
Bivši talijanski reprezentativac, 41-godišnji Palladino započeo je svoju trenersku karijeru u Monzi, isprva radeći s mlađim momčadima prije nego što je 2022. preuzeo prvu momčad i vodio dvije sezone u Serie A. Zatim se pridružio Fiorentini, gdje je završio šesti u Serie A prije nego što je iznenađujuće napustio klub prošlog srpnja nakon samo jedne sezone.
Palladino preuzima uzde momčadi koja se još nije oporavila od odlaska svog kultnog trenera Gian Piera Gasperinija, koji je nakon sedam sezona u Bergamu otišao u Romu.
Od kolovoza, “La Dea” (Božica) je pobijedila u samo četiri utakmice, dvije u ligi i dvije u Ligi prvaka, od ukupno petnaest odigranih susreta.
U ligi dolaze nakon dva uzastopna poraza i, nakon jedanaestog kola, nalaze se na 13. mjestu, jedanaest bodova iza vodećeg tima i šest bodova iznad 18. mjesta, mjesta koje trenutno zauzima Genoa, a koje vodi u Serie B.
Atalanta je četvrti klub Serie A koji je ove sezone promijenio trenera nakon Juventusa (Igora Tudora zamijenio Luciano Spalletti), Genoe (Patricka Vieiru zamijenio Daniele De Rossi) i Fiorentine (Stefana Piolija naslijedio Paolo Vanoli).
