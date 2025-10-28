Atalanta i Milan remizirali u derbiju: Pašalić asistent, Modriću 90 minuta

Milan je poveo već u 4. minuti pogotkom Samuela Riccija, dok je Ademola Lookman u 35. minuti izjednačio na asistenciju kapetana Marija Pašalića. Oba igrača postigla su svoje prve golove ove sezone.

Juventus pronašao nasljednika Igora Tudora

Hrvatski kapetan Luka Modrić odigrao je cijeli susret za Milan, dok je Mario Pašalić kod Atalante Ivana Jurića teren napustio u 82. minuti.

Atalanta, koja još ne zna za poraz, upisala je već sedmi remi u devet utakmica i s 13 bodova drži šesto mjesto.

Milan je zahvaljujući boljoj gol-razlici od Rome skočio na drugo mjesto s 18 bodova, iako Rimljani imaju utakmicu manje.