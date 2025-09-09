VIDEO / Portugal jedva slomio Mađarsku u ludoj utakmici! Ronaldo zabio 943. gol u karijeri

Podijeli :

Portugalci su do pobjede došli u zadnjim minutama.

Portugal se mučio u Budimpešti, ali je ipak pobijedio Mađarsku 3-2 i u drugom nastupu skupine F upisao drugu pobjedu. Varga je doveo Mađare u vodstvo u 21. minuti, ali su potom rezultat na stranu Portugalaca okrenuli Bernardo Silva u 36. i Cristiano Ronaldo koji je u 58. minuti realizirao udarac s bijele točke.

U završnici susreta na Puskas Areni uslijedila je drama. Varga je zabio svoj drugi pogodak u 84. minuti za 2-2, a trenutak odluke bio je gol Joaa Cancela u 86. za 3-2 Portugalaca.