Šemperova Pisa dodatno se približila ispadanju iz Serie A

Nogomet 19. tra 2026
Matteo Papini Image via Guliver

Nogometaši Genoe preokretom su došli do pobjede 2-1 na gostovanju u Pisi te time istoimenog domaćina gurnuo još dublje na dno ljestvice Serie A i prema selidbi među drugoligaše.

Pisa je povela golom Canestrellija u 19. minuti nakon udarca iz kuta. Ekhator je izjednačio u 41. minuti, a pobjedu Genoi donio je Colombo u 55. minuti iz kaznenog udarca.

Hrvatski vratar Adrian Šemper je bio među najbolje ocijenjenim igračima Pise, ali nije uspio svoju momčad spasiti od poraza.

Genoa je s 39 bodova na 13. poziciji, a Pisa je s 18 bodova na začelju, bodovno izjednačena s predzadnjom Veronom. Obje momčadi imaju deset bodova manje od Cremonesea koji drži spasonosnu 17. poziciju.

