Schmeichel brutalno iskren: ‘Tudor mu je potpuno uništio karijeru’

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Gotovo šest mjeseci kasnije, češki je vratar neočekivano dobio priliku u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atletico Madrida, no njegov se povratak pretvorio u katastrofu.

Zadnji nastup Antonina Kinskog za Tottenham bio je u listopadu, u porazu 2:0 od Newcastlea u Liga kupu. Hrvatski trener Igor Tudor dao mu je neočekivanu priliku u osmini finala Lige prvaka protiv Atletico Madrida. I to se pokazalo debaklom.

Atletico je poveo 3:0 nakon samo petnaest minuta golovima Marcosa Llorentea, Antoinea Griezmanna i Juliana Alvareza. Samo dvije minute nakon trećeg gola, Tudor je odlučio zamijeniti Kinskog, koji je teren napustio u suzama. Umjesto njega ušao je Guglielmo Vicario, standardni vratar koji nije propustio nijednu utakmicu od spomenutog poraza u kupu 29. listopada.

Ovakvu Tudorovu odluku komentirao je i legendarni danski vratar Peter Schmeichel.

“Kad god se u budućnosti spomene njegovo ime, cijeli nogometni svijet sjećat će se ovog trenutka. Trebali su stati uz njega, barem do poluvremena. Tudor mu je potpuno uništio karijeru. Stvarno mi ga je žao”, izjavio je Schmeichel.