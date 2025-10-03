Savinho potpisao novi ugovor s Manchester Cityjem

Podijeli :

(AP Photo/Jon Super)

Iako je bilo govora kako bi Savinho mogao napustiti Manchester City, Brazilac se odlučio na ostanak. Ne samo što je ostao u klubu, nego je i produžio ugovor s Građanima.

Neko vrijeme se pričalo o tome, a u petak navečer stigla je službena potvrda. Manchester City je svojim stranicama objavio kako su potpisali novi ugovor s Brazilcem. Građani su mu uručili dres s brojem 2031, a simbolika u tome je da će Savinhov ugovor vrijediti do 2031. godine.

Savinho je u klub došao prije godinu dana iz partnerske Girone, a ovo ljeto bio je blizu prelaska u Tottenham koji je bio iznimno zainteresiran za njegove usluge. Ipak, City je bio odlučan u njegovom ostanku, a na kraju se ispostavilo da Savinho također ne želi napustiti Manchester.

Brazilac ove sezone još nema učinak u Premier ligi nakon tri nastupa, ali je zato zabio u EFL Cupu protiv Huddersfielda. Još se nije nametnuo u prvom sastavu, a prvu priliku imat će u nedjelju kada City gostuje kod Brentforda u Londonu.