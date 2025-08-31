Santini u povratničkom nastupu zabio dva gola za Zadar

Podijeli :

SergioxBrunetti via Guliver Image

Zadar je uspješno otvorio novu sezonu 3. NL Jug, svladavši Omiš na gostovanju s uvjerljivih 3:0.

Jedan od glavnih favorita za osvajanje lige i plasman u viši rang, Zadrani su već na startu pokazali snagu, a veliko pojačanje za ovu sezonu je povratnik Ivan Santini, 36-godišnji napadač. Rođeni Zadranin vratio se u svoj matični klub nakon čak 12 godina i odmah je ostavio snažan dojam.

Zadar je poveo u 34. minuti pogotkom Kevrića, a Santini je s dva gola, u 75. i 80. minuti, potvrdio pobjedu svoje momčadi i nagovijestio koliko će biti važan igrač u borbi za vrh.

Nakon turbulentne prošle sezone u Šibeniku, koja je završila ispadanjem iz lige i dodatnim padom u četvrti rang zbog financijskih problema, Santini je odlučio prihvatiti poziv iz rodnog grada. Iako se spominjao i kao moguća opcija za Hajduk, odabrao je pomoći Zadru, klubu u kojem je započeo svoju karijeru.