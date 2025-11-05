Sanchez uoči nastavka KL: ‘Kvalitetniji smo, ali možemo upasti u velike probleme’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Rijeka u četvrtak od 21 sat gostuje kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru u utakmici 3. kola Konferencijske lige.

Susret je najavio trener Rijeke koji očekuje zahtjevnu utakmicu na umjetnoj travi.

“Možemo najprije govoriti o okolnostima. Igramo na umjetnoj travi. Informacije koje imamo govore da to nije najnovija generacija umjetne trave, pa ne očekujemo teren u najboljem stanju, tako da se moramo prilagoditi. To je najvažnije. Pripremamo momčad trenirajući i na umjetnoj travi, kako bismo to testirali, ali naša je nova generacija umjetne trave i bit će drugačija”, rekao je Victor Sanchez i dodao:

“Moramo se prilagoditi, prvenstveno brzini kojom lopta putuje po terenu. U srijedu ćemo imati službeni trening na njihovom stadionu kako bismo isprobali teren. Što se tiče kvalitete, na papiru imamo bolju momčad, ali moje iskustvo kaže da u ovakvim utakmicama, ako podcijeniš protivnika, možeš upasti u velike probleme. Moramo biti dobro organizirani, agresivni bez lopte, a isto tako raditi ono što moramo u fazi napada.

Analizirali smo suparnika, imaju dobre automatizme u igri, vole igrati kroz posjed, imaju nekoliko jako kvalitetnih igrača koji mogu biti opasni ako im se ostavi previše prostora. Moramo dominirati na terenu djelima, a ne riječima. Najvažniji je pravi pristup i nipošto ne podcijeniti suparnika. Moramo biti spremni na tešku utakmicu. U ovakvim okolnostima, na umjetnoj travi, razlike u kvaliteti često se smanjuju i sve se mora dokazati na terenu.”

Oba kluba u susret ulaze s tri boda:

“U ovoj kratkoj grupnoj fazi tri su boda iznimno važna. Napravili smo veliki korak pobjedom protiv Sparte i sada želimo ponovno napraviti važan korak i doći do nova tri boda u sljedećoj utakmici. Nadamo se da ih možemo osvojiti i tako se dodatno približiti plasmanu dalje.”

Sanchez je komentirao i fizičku spremnost te podršku navijača:

“Dobra je. Momčad pokazuje napredak u svim segmentima igre, ima pravi utjecaj na događanja na travnjaku. Zadovoljni smo, ali i dalje guramo igrače da nastave napredovati, ne samo taktički i fizički, nego i individualno, u duel igri.

Zahvalni smo navijačima i nadamo se da im možemo pružiti najbolju moguću nagradu za to što dolaze podržati momčad. Dat ćemo sve od sebe na terenu i pokušati ostvariti najbolji mogući rezultat”, zaključio je Victor Sanchez.