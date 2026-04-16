Strasbourg režirao nevjerojatni preokret protiv Mainza i izborio polufinale Konferencijske lige

(AP Photo/Antonin Utz) via Guliver Image

Iako je Strasbourg u prvoj utakmici četvrtfinala Konferencijske lige izgubio od Mainza s 2:0, francuska momčad je s 4:0 na domaćem terenu slavio s 3:0 te je s ukupnih 4:2 izborio polufinale.

Do 26. minute nije bilo golova, a onda je Sebastian Nanasi zabio za 1:0. Devet minuta kasnie je Abdoul Ouattara pogodio za 2:0 i poravnanje u dvomeču. Francuska ekipa je mogla u 66. minuti doći do potpunog preokreta, ali je Emmanuel Emegha propustio realizirati kazneni udarac.

Ipak, tri minute kasnije je Julio Enciso pogodio za 3:0 da bi pet minuta se Emegha iskupio za promašeni kazneni udarac te je pogodio za 4:0 i sigurni plov Strasbourga prema polufinalu.

Zadržao je Strasbourg prednost do kraja te je izborio polufinale protiv Rayo Vallecana koji je jedva sačuvao prednost od 3:0 iz prve utakmice s AEK-om iz Atene. Grčka momčad u jednom trenutku je poravnala na ukupnih 3:3, ali je klub iz predgrađa Madrida na kraju uspio slaviti s ukupnih 4:3.