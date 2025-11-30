Sanchez: ‘Plus za danas je što smo utakmicu završili bez ozljeda’

Podijeli :

HNK Rijeka

U četvrtoj utakmici 15. kola SuperSport HNL-a Lokomotiva i Rijeka još su jednom podijelile bodove – četvrti put zaredom. Susret je završio 1:1. Rijeka je povela već u ranoj fazi ogleda pogotkom Ante Mateja Jurića, da bi Aleks Stojaković u završnim minutama osigurao remi za Lokomotivu. Obje momčadi imale su priliku pobjedom skočiti na četvrto mjesto ljestvice, no nakon ovog ishoda Lokomotiva je šesta s 19 bodova, a Rijeka sedma s 18. Dvoboj je nakon posljednjeg sučeva zvižduka prokomentirao trener Rijeke Victor Sanchez.

“Zadovoljan sam borbom i pristupom mojih igrača. Znali smo da nam neće biti lako jer je Lokomotiva borbena ekipa, a mi smo imali samo dva dana odmora od prošle utakmice. Imali smo danas barem tri prilike da povećamo vodstvo na 2:0, nismo uspjeli i na kraju smo primili gol. Završili smo utakmicu bez ijedne ozljede, što je svakako plus za danas”, rekao je pa dodao: