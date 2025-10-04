Sanchez: Ovo nije dostojno Rijeke, a najviše razgovaram s Jankovićem

Podijeli :

Guliver Images

Nakon podbačaja u Armeniji protiv Noaha na otvaranju Konferencijske lige, hrvatski prvak Rijeka gostuje u Velikoj Gorici u 9. kolu SHNL.

Tko je mogao zamisliti da će Rijeka nakon osvojenog naslova uoči devetog kola nove sezone biti pretposljednja u poretku sa samo sedam bodova i jednom jedinom pobjedom. No, upravo je to ozračje u kojem Rijeka ide u goste Gorici, šestoplasiranoj s 11 bodova.

“Uvjeren sam da će promjena na bolje doći vrlo brzo jer igrači na treninzima rade odlično, sve je veća povezanost unutar svlačionice, a vjerujem da će nam se u nekim trenucima i sreća okrenuti u korist. Primjer je situacija s mogućim penalom u Erevanu – takvi detalji mogu prevagnuti”, rekao je trener Rijeke Victor Sanchez.

Upitan o glavnim problemima Rijeke, španjolski stručnjak naglasio je da momčad pati od individualnih grešaka:

“Svaka propuštena pobjeda i svaki poraz dogodili su se nakon pojedinačnih kikseva, bilo u obrani ili napadu. Važne su pravodobne reakcije pred našim golom, ali i ispravne odluke u zadnjoj trećini terena. Moje je da igrače dovedem u situacije iz kojih mogu prijetiti, a na njima je da ih iskoriste.“

Osvrnuo se i na utakmice u kojima Rijeka primi gol pa potom dominira:

“Nakon greške i peha mi postajemo bolji protivnik, ali onda ostanemo s igračem manje. Neki igrači još uvijek razmišljaju o transferima koji se nisu ostvarili, i to se osjeti. Sve ja to vidim.“

Posebno se dotaknuo Nike Jankovića, isključenog u Armeniji:

“Ni s kim nisam toliko individualno razgovarao u proteklih mjesec dana kao s njim. Dobro je izgledalo dok smo imali plan, ali crveni karton sve je poremetio. I s igračem manje mogli smo doći do pobjede, no jednostavno nam nedostaje taj ključni trenutak.“

Sanchez je naglasio kako poštuje proces, ali i da rezultati moraju doći:

“Jasno mi je da navijači nisu zadovoljni i da ovo nije razina koja se očekuje od Rijeke. I mi smo razočarani, ali zahvalni smo navijačima jer unatoč svemu osjećamo njihovu podršku. Igrači dobro rade, no moraju biti odlučniji u duelima i smanjiti broj grešaka. Dobar je naš protok lopte, dobro izgledamo do protivničkog kaznenog prostora, ali onda padamo u onome najvažnijem – ne zabijamo. Na tome radimo i siguran sam da će doći pobjede. Upravo to sam i rekao igračima – vjerujemo u proces, ali moramo početi pobjeđivati.“