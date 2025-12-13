Sanchez najavio Istru: ‘Volim usporediti nogomet s tenisom. Federer je mnogo puta rekao…’

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Trener Rijeke Victor Sanchez najavio je ogled protiv Istre 1961.

Nogometaši Rijeke u nedjelju 14. prosinca od 17.45 sati gostuju na stadionu Aldo Drosina kod Istre 1961 u 17. kolu HNL-a. Nakon pobjede protiv Celja u Konferencijskoj ligi, Riječani i u Derbyju della Učka žele napraviti dodatan iskorak.

“Vrlo važna utakmica. Kao i svaka druga, ali posebno kada je riječ o derbiju, takve utakmice uvijek imaju taj dodatni, “začinski” element koji navijači vole. I mi to tako osjećamo. Nalazimo se u vrlo zahtjevnom nizu izuzetno važnih utakmica u ovom posljednjem mjesecu. U dobrom smo ritmu i želimo nastaviti s istim pozitivnim pristupom, istim stavom i istom izvedbom. Danas imamo posljednji trening kako bismo provjerili oporavak svih igrača, a potom ćemo donijeti odluku o sutrašnjem sastavu i planu utakmice”, rekao je Victor Sanchez, trener Rijeke.

Gust je raspored za momčad s Rujevice…

“Navikli smo na to. Ja sam naviknut jer sam tijekom cijele igračke karijere igrao u gustim rasporedima. Iskreno, drago mi je zbog toga, s vremenom se navikneš. Volim usporediti nogomet s tenisom. Od najvećih svih vremena možemo puno naučiti. Roger Federer je mnogo puta rekao: fokusiraj se na sljedeći poen. Tenisači su stalno u situacijama 50:50. Svaki udarac može ući ili izaći, svaki poen možeš izgubiti. To je odličan primjer kako moraš biti fokusiran i na sadašnji trenutak i na ono što slijedi. Ono što je bilo, bilo je. Dolazimo nakon vrlo važne utakmice u Konferencijskoj ligi, u kojoj smo napravili veliki korak prema gotovo sigurnom plasmanu u sljedeću rundu. No to je završeno. Sada se vraćamo prvenstvu. Želimo osvojiti tri boda i smanjiti zaostatak za ekipama koje su ispred nas.”

Sanchez je najavio jasan cilj.

“Cilj nam je isti u svakoj utakmici, Rijeka mora pobijediti. Taj pritisak sami sebi namećemo i tu nema razlike. Derbiji donose više strasti, ali bit će to vrlo teška utakmica. Istra 1961 je u dobroj formi, ostvaruje dobre rezultate i pokazuje taktičku fleksibilnost. To će biti velik izazov. Mi također vjerujemo da smo u dobrom trenutku. Osjeća se umor od utakmice u četvrtak, ali igrači rade vrlo dobro. Nakon današnjeg treninga vidjet ćemo u kakvom su stanju.”