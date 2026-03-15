Sanchez: Kao i protiv Strasbourga, bolno smo kažnjeni za svoje greške

Konrad Swierad Arena Akciji NEWSPIX.PL via Guliver

Istra 1961 je iskoristila činjenicu da je Rijeka u četvrtak igrala europsku utakmicu protiv Strasbourga.

Puljani su na Rujevici slavili 2:0 golovima Prevljaka i Frederiksena u prvih 10 minuta i tako priredili veliko iznenađenje.

Rijeka je do kraja utakmice uputila čak 28 udaraca prema golu, no nije uspjela zabiti, dok je Istra ovom pobjedom prekinula niz od pet uzastopnih poraza.

Utakmicu je prokomentirao trener Rijeke, Victor Sanchez.

“Slična utakmica kao protiv Strasbourga, gdje smo također rano primili dva gola iz vlastitih pogrešaka, i to prelagano. Nakon toga smo stvorili puno prilika, ali očito imamo problem zabiti gol. Bolno smo kažnjeni za svoje pogreške”, izjavio je Sanchez.

POVEZANO Iznenađenje na Rujevici, Istra srušila Rijeku!

Španjolski stručnjak ne smatra da je pogriješio što je promijenio čak osam igrača u odnosu na utakmicu u četvrtak.

“Svi smo mi jedna momčad, svi su oni igrači Rijeke. Evo, Toni Fruk je lakše bolestan i želimo ga imati u boljem stanju za iduću utakmicu. Na trudu igračima nemam što zamjeriti, pogreške su nas koštale”, zaključio je trener Rijeke.