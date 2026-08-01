San snova: Pogledajte s kime bi Dinamo mogao igrati u Ligi prvaka

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Dinamo je osigurao prolazak u 3. pretkolo Lige prvaka nakon pobjede u produžecima protiv švicarskog Thuna, a iako je još dvije stepenice udaljen od ligaške faze, već se rade nacrti potencijalnih suparnika tijekom jeseni.

Sljedeća prepreka na putu do elitnog klupskog natjecanja je prvak Litve Kauno Žalgiris, kojeg s klupe vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić. Kako bi izborili plasman u ligašku fazu Lige prvaka, Modri moraju preskočiti litavskog prvaka, a potom i prepreku u odlučujućem play-offu.

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U slučaju ispadanja, Dinamo ima zajamčenu europsku jesensku sezonu u Europa ligi ili Konferencijskoj ligi.

Kao nositelj u dosadašnjem dijelu kvalifikacija, Dinamo drži dobar klupski koeficijent. Prema projekciji specijalizirane stranice Football Meets Data, koja analizira potencijalni sastav jakosnih skupina pod pretpostavkom da svi favoriti i nositelji prođu dalje, Dinamo bi u Ligi prvaka bio smješten u četvrtu jakosnu skupinu (Pot 4).

Podsjetimo, novi format Lige prvaka donosi ligašku fazu u kojoj svaka momčad igra osam utakmica (četiri kod kuće i četiri u gostima). Protivnici se određuju tako da svaki klub dobije po dva suparnika iz pojedine jakosne skupine, a koja sve elitna imena mogu doći na Maksimir, pogledajte u objavi.