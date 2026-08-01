Kovačević pojasnio zašto novo pojačanje Dinama nije bilo ni na klupi

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Dinamo je uvodnu pobjedu u novoj sezoni SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa (2:0) ostvario na krilima sjajnog Diona Drene Belje, no mnogi navijači u zapisniku su primijetili izostanak novog pojačanja, Smaila Prevljaka.

Iskusni 31-godišnji bosanskohercegovački napadač stigao je na Maksimir ovog ljeta iz Istre 1961 u transferu vrijednom 800 tisuća eura, nakon izvanredne sezone na Drosini u kojoj je s 15 postignutih pogodaka bio najbolji strijelac Puljana i ponajbolji napadač lige.

Beljo: ‘Nisam zadovoljan svojom igrom’, Radeljić: ‘Noge su se tresle na početku’ Kovačević: Drago mi je da je Filipović imao posla, a Beljo nije dobar samo u zabijanju golova Dinamo Beljinim golovima svladao Slaven na otvaranju HNL-a

Trener Modrih Mario Kovačević na konferenciji za medije razjasnio je zašto novopridošlog golgetera nije bilo u konkurenciji te kada bi mogao debitirati:

“Prevljak je odradio tek prvi trening s momčadi. Posljednjih dana imao je problema s prstom pa nije bio spreman za ovu utakmicu. Očekujem da će konkurirati za utakmicu protiv Žalgirisa. Ako bude potrebno, može nam pomoći desetak do 15 minuta”, rekao je Kovačević.

Dinamo već u sredini tjedna očekuje europski okršaj protiv Kauno Žalgirisa u kvalifikacijama za Ligu prvaka, gdje bi bivši reprezentativac BiH mogao dobiti svoje prve minute u plavom dresu.