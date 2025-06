Sammir: Izbrisao bih što sam tad došao u Dinamo. I Ronaldu se dogodila ta greška

Podijeli :

Legendarni Sammir ne daje često intervjue, ali sada je progovorio o svojim danima u Dinamu.

Odigrao je Sammir 269 utakmica za zagrebački Dinamo u kojima je postigao 61 gol, upisao 59 asistencija te sudjelovao u osvajanju osam naslova prvaka i pet Kupova.

Kao mlad je došao u Dinamo, a onda se ponovno vratio 2017.

“Ja bih izbrisao drugi put što sam došao u Dinamo. Bio sam sretan prvi put i ponosan na tome što sam sve ostvario, ali drugi put je bilo za zaborav. Nažalost, tako je”, rekao je Sammir u Podcast Inkubatoru.

Ističe da nije jedini kome se to dogodilo.

“Ali to se nije dogodilo samo meni, i veći igrač od mene kad su se vratili u bivši klub su slično prošli i stvarno to je tako. Evo primjera, Igor Bišćan. Primjer, Cristiano Ronaldo kad se vratio u Manchester. Mislim da se nikad ne treba vraćati po drugi put. To sam naučio i zapamtit ću do kraja života.”

Sammir je svoju karijeru završio u dresu Lokomotive u proljeće 2021. godine.