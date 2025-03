Saga oko povratka u reprezentaciju se nastavlja, Courtois se brani: ‘Ako već želi nešto reći, neka kaže sve’

Podijeli :

Guliver Image

Belgijski golman Thibaut Courtois (32) ponovno se priključio reprezentaciji nakon 22 mjeseca izbivanja.

Posljednji put branio je za Belgiju u lipnju 2023., kada je ušao u sukob s tadašnjim izbornikom Domenicom Tedescom oko kapetanske trake. Njegov povratak uslijedio je tek nakon što je Tedesco smijenjen, a novi izbornik postao Rudi Garcia.

Courtoisov povratak izazvao je oprečne reakcije u Belgiji. Dosadašnji prvi vratar reprezentacije Koen Casteels napustio je momčad u znak prosvjeda, jasno izrazivši nezadovoljstvo:

“Ova odluka nije usmjerena toliko prema Thibautu koliko prema savezu. Ovo nije način na koji bi nogometna organizacija trebala funkcionirati, niti su to vrijednosti koje ja podržavam.”

Kritike na račun Courtoisova povratka iznio je i bivši belgijski izbornik Marc Wilmots, naglasivši da ga ne bi odmah pozvao, već bi prvo razgovarao s ekipom:

“Trebalo je prvo saslušati ostatak momčadi, pa tek onda odlučiti o njegovom povratku.” Oštar je bio i nekadašnji belgijski branič Philippe Albert, koji je poručio: “Courtois je zalupio vrata reprezentaciji i sada ih pokušava na silu otvoriti.”

Sam Courtois nije ostao dužan te je odgovorio na kritike:

“Razumijem Casteelsa, nije lako izgubiti status prvog vratara. Ali nikad nisam imao problema s određenim igračima ili grupama – ako sam ponovno ovdje, to znači da je problem bio u jednoj osobi. Savez me od početka želio vratiti i sada sam na to odgovorio. A što se tiče Koena, ne znam o čemu priča… Ako već želi nešto reći, neka kaže sve.”

Podršku Courtoisu pružio je belgijski veznjak Youri Tielemans, koji je pokušao smiriti situaciju:

“Koen je rekao ono što je mislio da treba, ali nam ta izjava nije trebala. Thibaut je jasno iznio svoje viđenje stvari ekipi i sada znamo da nije mislio onako kako se možda činilo.”

Iako se Courtois vratio, podjele su ostale, a pitanje je hoće li belgijska svlačionica ponovno pronaći zajednički jezik prije velikih natjecanja.