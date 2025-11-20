Šafarić uoči Dinama: ‘Već su nam pokazali da se protiv njih može igrati, imamo jasnu sliku što nam je činiti’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Varaždin u subotu u 15 sati stiže na Maksimir gdje će odmjeriti snage s Dinamom u 14. kolu HNL-a.

Gosti tvrde da su maksimalno spremni, a susret su s njihove strane najavili trener Nikola Šafarić i kapetan te vratar Oliver Zelenika.

Varaždin je ove sezone već remizirao 2:2 s Dinamom, a trener je na početku istaknuo da je momčad dobro iskoristila reprezentativnu stanku.

“Imali smo lakšu prijateljsku utakmicu u Međimurju, s ekipom ČSK-a, i ovaj tjedan se polako kompletiramo. Neki se igrači vraćaju u trening, neće svi biti u konkurenciji, ali atmosfera je dobra i dobro se pripremamo. Nadam se da ćemo sve što radimo na treninzima prenijeti na utakmicu.

Znamo što nas čeka. Moramo biti hrabri i imati jasnu sliku kako ćemo se braniti i kako napadati. Dovoljno je da prenesemo ono što radimo tijekom tjedna, a dečki stvarno rade jako dobro i maksimalno su motivirani.”

Upitan je mogu li iskoristiti Dinamove ‘slabe točke‘, na što odgovara:

“Svaka ekipa ima dva lica, tako i Dinamo. I u našem prvom susretu pokazalo se da se protiv njih može igrati. Iako smo u prvom dijelu bili podređeni, u drugi dio ušli smo s pravim gardom te preokrenuli rezultat. Slično će biti i u ovoj utakmici.

Jedino je pitanje koliko ćemo iskoristiti svoj moment dobre igre, a koliko ćemo dati Dinamu da dominira. Za očekivati je da će u jednom trenutku oni preuzeti inicijativu, ali mislim da imamo jasnu sliku kako se trebamo braniti i kako ćemo ih napadati. Samo moramo u utakmici biti puni vjere u sebe”.