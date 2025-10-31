Šafarić najavio Osijek: ‘Imaju novog trenera, zbog čega je teže pripremiti utakmicu’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Na Opus Arenu u nedjelju od 18:15 gostuje Varaždin.

Osječani su dobili novog trenera, Željka Sopića, a uoči puta u Slavoniju utakmicu je najavio trener Varaždina Nikola Šafarić.

“Osijek nas dočekuje pod vodstvom novog trenera, zbog čega je teže pripremati utakmicu. Ipak, momčad se mora baviti sama sa sobom i ispraviti greške koje je radila u prijašnjim susretima. Moramo puno bolje i kvalitetnije reagirati u fazi obrane. U zadnjoj utakmici bili smo prestatični i nezainteresirani, kao da smo bili uspavani.

Prethodnu utakmicu protiv Gorice smo odradili jako dobro, a sada protiv Slaven Belupa to nije bilo na najboljem nivou, unatoč tome što smo stvorili dosta situacija za postizanje pogodaka. Mislim da nas faza obrane, koja nas je krasila prije, sad malo pušta. Moramo tu neke stvari poboljšati”, rekao je Šafarič na početku.

Otkrio je i da u momčadi ima dosta problema s bolestima i ozljedama, pa uz igrače koji otprije nisu u konkurenciji, ni Mario Marina nije trenirao cijeli tjedan, a problema je imao i Oliver Zelenika.

“Svi igrači koji su zdravi dobro treniraju i rade, vjerujem da će iskoristiti svoju priliku. Idemo se resetirati, pokušati odigrati kvalitetnu utakmicu i osvojiti bodove. Od svojih igrača očekuje veću razinu energije. Moramo odgovoriti jednako agresivno kao i Osijek. Novi trener će sigurno uvesti dodatnu energiju i dodatni poticaj. Pitanje je koliko će se oni sada moći resetirati, za što im sigurno treba malo vremena, no ne želim se uopće puno zamarati s njima. Mi znamo na koji način želimo igrati i samo je pitanje kakvi ćemo biti”, naglasio je.