S Portugalom je osvojio Europsko prvenstvo, sada je stigao u stožer premierligaša

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xLuisxLoureirox LLOR2251 via Guliver Image

Prije deset godina Portugal je u finalu Europskog prvenstva u Francuskoj s 1:0 bio bolji od domaćina Francuske te su tako prvi put u povijesti osvojili kontinentalno natjecanje. Pobjednički gol dao je Eder u produžecima te je tako u delirij bacio cijelu zemlju.

Kroz taj turnir veliku ulogu imao je stoper Jose Fonte koji je te godine odigrao četiri utakmice za Portugal. Zanimljivo je da u cijeloj grupnoj fazi nije dobio ni minute, a onda je u nokaut-fazi odigrao svaku moguću minutu.

Sve je počelo utakmicom protiv Hrvatske gdje je odigrao 120 minuta, isto je napravio i utakmici s Poljskom da bi protiv Walesa u polufinalu Portugal napokon slavio nakon 90 minuta. U finalu su ponovno uslijedili produžeci gdje je Fonte još jednom bio nezamjenjiv.

Sada, odmah po završetku karijere, portugalski stoper našao je posao u nogometu. Engleski prvoligaš Sunderland predstavio ga je kao novog člana stručnog stožera trenera Regisa le Brisa. Njih dvojica nemaju izravne poveznice osim što su 2022. i 2023. godine bili u istoj ligi. Tada je Fonte igrao za Lille dok je le Bris bio trener Lorienta.

Sunderland je prošle sezone prvi put nakon 52 godine izborio nastup u europskom natjecanju. Crne mačke igrat će u ligaškoj fazi Europa lige.